الحرة نيوز –

عقد البرلمان الشبابي في محافظة جرش اليوم السبت ١/٥/٢٠١٧ اجتماعا في مديرية شباب جرش بحضور رئيس لجنة الشباب و الرياضة النائب محمد هديب و مدير شباب جرش جبر عريقات ورئيس برلمان الشباب الرياضي عاصم الزبون . واكد النائب محمد هديب “على تفعيل برلمان الشباب الذي يعتبر أنموذجا في التدريب على العمل النيابي داعيا وزارة الشباب والجهات الرسمية إلى تفعيل البرلمانات الشبابية ، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للشباب.

وقال مدير شباب جرش جبر عريقات ان البرلمان يشكل نواة لتجمع شبابي ديمقراطي فالمشروع كبير وجلالة الملك يؤمن بالشباب وطاقاتهم وبأنه يجب إعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم. لان الشباب هم عماد الوطن وركيزته الأساسية التي يعتمد عليها أي مجتمع في العالم ، فبرلمان الشباب سيؤهل هذه الفئة للممارسة الديمقراطية السياسية وسيكون الشباب من خلاله مؤهلين لخوض التجربة البرلمانية الفعلية، ففكرة البرلمان ليست تشريعاً فقط بل لتدريب الشباب وتأهيلهم وصقل قدراتهم وممارستهم السياسية، فالكثير من الدول سبقتنا بسنوات في خوض هذه التجربة .

واشار رئيس برلمان الشباب عاصم الزبون أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا للبرلمان، واتخاذ خطوات جادة وواضحة في هذا الاتجاه، وانه سيتم تحديد موعد لتنظيم الاجتماعات وانتخاب اللجان.