الحرة نيوز – بقلم الدكتور محمد أبوعمارة

مدير عام مدارس الرأي

دعيت في نهاية الأسبوع الماضي لحضور مسرح بعنوان –تياترو عمان- يقوم عليه مجموعة من الشباب الأردنيين ذهب متثاقل الخطى لأنني لا أريد أن أضيع وقتاً في عمل توقعت أن لا يعجبني، ولكني ذهبت إكراماً للداعي والذي أصر كثيراً على حضوري لأفاجأ بنوع جديد من المسرح الشعبي الكوميدي الهادف ولأفاجأ أيضاً بمواهب شابة مميزة لفريق مسرحي لم أعرف أحداً من أعضائه إلا أنهم امتعوني وأضحكوني وأوصلوا لي رسالة جميلة وعميقة من خلال الحوارات الشيقة والأداء المميز الذي قام به أعضاء الفرقة المسرحية مما جعلني أعيد النظر -على المستوى الشخصي- بالفن والفنان الأردني، ومما زاد قناعتي بأن الفنان الأردني مبدع إذا ما أتيح له المجال.

“تياترو عمان” هو نمذجة لمسارح التياترو الموجودة في كل أنحاء العالم والتي تسعى لعكس مشاكل الشارع الآنية وتقدمها بقالب كوميدي ناقد ومتجدد، وهذا ما قدمته فرقة –تياترو عمان- التي أتمنى لها الاستمرار في ما تقدمه وهي دعوة لجميع المهتمين بالفن والفنانين لمتابعة ما يقدمه الشباب، ودعوة لتسليط الضوء على ما يقدموه ليعود المسرح الأردني كما كان سابقاً جاذباً للجمهور لا طارداً له، فالإعلام لعب دوراً هائلاً في توجيه الشباب نحو المقاهي والكافيهات ونحو الدخان والأرجيلة ولذا نرى أنها اصبحت من ضمن ثقافة الشعب أن يذهب إلى مقهى ويتناول الأرجيلة!! وهي عادات ليست من ثقافتنا بشيء فما المانع من تسليط الضوء على هذا الفن الراقي ليصبح وجهة كل من يريد قضاء أمسية جميلة في عمان، ولماذا لا تصبح مسارح عمان وجهة للسياح من شتى أقطار المعمورة، هي أمنيات ….

ولكن أكرر بأنني شعرت بالفرحة والتفاؤل بحضوري لمسرح تياترو عمان… وأتمنى من كل قلبي أن يستمر ويستمر ويستمر…