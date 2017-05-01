أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة قرار من الحكومة المصرية بنزع حجاب أي فتاة بالقوة..فيديو الشرطة تدعس على رأس فتاة مايو 1, 2017 2:02 PM1128 الحرة نيوز –بدواعي مكافحة الارهاب والتأكد من هوية الأشخاص أصدرت الحكومة المصرية قرارا بنزع حجاب أي فتاة محجبة بالقوة في الطرقات والأسواق وأي مكانالقرار المذكور اثار سخط وغضب المصريين وهو خطير جدا يهدد بثورة شعبية في حال استمرارهاشاهد هذا الفيديو آخر الأخبارتصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أخـبـار مـحـلـيـة مايو 1, 2017الأسواق تمتلئ بالدخان المهرب والجمارك تقبض على مواطن أشترى خمسة كروزات... أخـر الأخـبـار مايو 1, 2017انباء عن جريمة قتل في اتوستراد..الشرطة تتواجد بكثافة أخـبـار مـحـلـيـة مايو 1, 2017البادية الشمالية…وفاة بصعقة كهربائية أخـبـار مـحـلـيـة مايو 1, 2017قرار من الحكومة المصرية بنزع حجاب أي فتاة بالقوة..فيديو الشرطة تدعس... أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة مايو 1, 2017 الأكثر مشاهدةأين العفو العام ياجلالة الملك..؟ Uncategorized أبريل 25, 2017عمان..لولا فزعة الركاب ..حاول اغتصابها في باص عمومي.. أخـبـار مـحـلـيـة أبريل 25, 2017نائب..قانون العقوبات تشجيع للدعارة أخـبـار مـحـلـيـة أبريل 25, 2017الحكومات تنفذ البرامج وتغييرها لن يحل المشكلة مـقـالات الـحـرة فبراير 20, 2017أصيب بسرطان العين… والسبب ما تقومون به يوميّاً قبل النوم! مـنـوعـات أبريل 22, 2017بعد الافراج عن الدقامسة ..أيهما اغلى الدماء العربية أم الإسرائيلية مـقـالات الـحـرة مارس 12, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 25.5 ° C 26 ° 25 ° 62% 3.1kmh 88%الثلاثاء 21 °الأربعاء 20 °الخميس 20 °الجمعة 27 °السبت 28 °