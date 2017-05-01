الحرة نيوز –

بدواعي مكافحة الارهاب والتأكد من هوية الأشخاص أصدرت الحكومة المصرية قرارا بنزع حجاب أي فتاة محجبة بالقوة في الطرقات والأسواق وأي مكان

القرار المذكور اثار سخط وغضب المصريين وهو خطير جدا يهدد بثورة شعبية في حال استمرارها

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