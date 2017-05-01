الحرة نيوز –

توفيت سيدة اربعينية الاثنين جراء تعرضها لصعقة كهربائية في منزلها بمنطقة صبحا في لواء البادية الشمالية الشرقية وقامت كوادر دفاع مدني المفرق بإخلاء الوفاة لمستشفى المفرق الحكومي.