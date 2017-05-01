الحرة نيوز –

تواردت أنباء لم يتسنى التأكد من مدى دقتها بحدوث جريمة قتل في اتوستراد الزرقاء

وتتواجد كما في الصورة الشرطة والدفاع المدني في المنطقة المذكورة