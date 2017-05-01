الحرة نيوز

هذه رسالة للأجهزة المختصة بعد أن أتضح أنه يتم غض النظر عن كبار المهربين للدخان ويتم التسلط على المواطنين العاديين بدون أي ذنب

ماحدث أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على مواطن من البدو من سكان الصحراء يعيش في منطقة نائية وبعيدة عن المدينة وعن الأسواق التجارية وقد أعتاد هذا المواطن على الخروج من منزله مرة كل شهر بهدف شراء مايحتاجه ومن ضمن الاشياء التي كان يشتريها الدخان حيث كان يشتري خمسة كروزات لتكفيه لمدة شهر ثم يعود لمكان سكنه

وفي أمر يدعوا للغرابه تم القاء القبض عليه من قبل الجمارك عندما كان عائدا الى منزله وتم ضبط الدخان الذي كان بحوزته فتمت المصادرة وتحويله للمحكمة وفرض غرامة قدرها 130 دينارا

هذا ماحدث وهذا مايدعونا للتساؤل فيما اذا كانت خمسة كروزات تستوجب هذه العقوبة وهل يدخل شراء الشخص لأشياء يستخدمها هو في جرم التهريب

بل لماذا لاتقوم الأجهزة المختصة بالقبض على كبار المهربين وهم معروفين بالنسبة لهم بل وحسب مايقول مواطنون يتم التغاضي عنهم وترتب على ذلك امتلاء الأسواق بالدخان المهرب والدخان المزور وتم ضرب الصناعة الوطنية وتدمير مصانع الدخان المحلية بل التسبب بأضرار صحية كبيرة حيث أن الدخان المهرب والمزور يتم تصنيعه بعيدا عن الرقابة ودون اتباع المعايير العالمية المعروفة في هذا المجال

هذه الرسالة نوجهها للأجهزة المختصة ليقوموا بالتحرك والقيام بواجبهم على أكمل وجه والقضاء على ظاهرة التهريب وظاهرة الدخان المزور والماركات التجارية المقلدة

عنوان المهربين معروف وهم معروفين بالنسبة للأجهزة المختصة ..فالى متى السكوت