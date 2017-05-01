الحرة نيوز –

تتابع جماعة الإخوان المسلمين باهتمام كبير, وبكل معاني الفخر والاعتزاز, معركة الكرامة والصمود, التي يخوضها الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني, لمواجهة غطرسة السجّان وبطشه , وإننا إذ نحيي نضال الأحرار خلف القضبان؛ لنؤكد وقوفنا مع مطالبهم العادلة ودعمنا لجهادهم وثباتهم, كما ندعو أحرار العالم لدعم صمودهم , وفضح سلوك الإرهاب الصهيوني بحق الأسرى العرب والفلسطينيين , ونطالب حكومتنا الأردنية بالتحرك الفوري والسريع لوقف معاناة الأسرى بشكل عام والأسرى الأردنيين بشكل خاص الذي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية مع إخوانهم في سجون الاحتلال .

إن جماعة الإخوان المسلمين تحيي بإكبار واعتزاز نضال الأسرى البواسل على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية الذين أكدوا بجهادهم وتضحياتهم وعبر إضرابهم الأخير بأن التناقض الأساس هو مع المحتل الصهيوني الغاصب وعليه فإننا ندعوا كافة أطياف اللون السياسي الفلسطيني وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية للسير على خطى الحركة الأسيرة التي صوبت البوصلة الفلسطينية الوطنية وحافظت عليها بعيدا عن سياسات التفرقة والتحشيد الداخلي وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والإسهام في سياسة الحصار التي يفرضها الكيان الصهيوني على القطاع مما لا يصب إلا في مصلحة المحتل وسياساته الإجرامية.

حمى الله أسرانا البواسل وثبت أقدامهم وفك أسرهم

وعلى موعد قريب مع النصر والحرية باذن الله

} وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا {

المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين

الأردن – عمان

1/5/2017م