الحرة نيوز –

نجح فريق الوحدات في اقتناص بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة بعد تفوقه على ضيفه المحرق البحريني ٣-٢ في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الملك عبدالله الثاني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي .

وتقدم الوحدات بهدف السبق في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء عبر سبستيان ، ثم عزز منذر أبو عمارة من تقدم الفريق في الدقيقة ٤٥ لينتهي الشوط الاول بتقدم أصحاب الأرض .

الفريق الضيف بدأ الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل في الدقيقة ٤٩ ، قبل أن يعيد بهاء فيصل النتيجة لفارق هدفين في الدقيقة ٦٠ .

المحرق عاد لأجواء اللقاء من جديد بتسجيله الهدف الثاني عبر لاعبه علي جمال في الدقيقة ٧٥ ، إلا أن عامر شفيع استطاع المحافطة على تقدم فريقه واهدائه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنطقة الغربية حيث وصل رصيد الوحدات إلى ١٢ نقطة فيما تجمد رصيد المحرق عند ١٠ نقاط .