الحرة نيوز –

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الاثنين، تعرض أكثر من 20 أسيرًا مضربًا عن الطعام في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، لحالات إغماء وإرهاق نتيجة مواصلة الإضراب.

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع في بيان صحفي، “إن أكثر من 20 أسيرًا سقطوا أراضًا ونقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 15 يوماً”.

وبلغ عدد الأسرى المشاركين في الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 15 يومًا نحو 1800 أسير، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.