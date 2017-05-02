الحرة نيوز –

نظم مركز شباب الطرة التابع لمديرية شباب محافظة إربد اليوم الاثنين ٢/٥/٢٠١٧ ندوة حول قانون اللامركزية بحضور متصرف لواء الرمثا الدكتور خالد عليمات .

خلال الندوة التي أدار فعالياتها رئيس المركز سليمان الزعبي تحدث عليمات حول مفهوم اللامركزية و عملية تفويض الصلاحيات من المركز الى المحافظات، وأنها جاءت كفكرة من جلالة الملك عبدالله الثاني حيث بدأ الامر بطرح فكرة الاقاليم وانتهت بتطبيق اللامركزية من خلال مجالس المحافظات والتي ستجرى انتخاباتها في آب المقبل.

وبين عليمات انه بموجب هذا القانون سيكون هناك مجلس تنفيذي يمثل الجهات الحكومية الرسمية ويرأسه المحافظ ومجلس المحافظات الذي يتم اختياره بطريق الانتخاب المباشر، معتبرا أن اللامركزية بمثابة مجلس وزراء مصغر في المحافظات للمساهمة في إحداث التنمية فيها وإبرز ملامحها واهدافها في تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار وتعزيز التنمية المحلية الشاملة.

كما تحدث منسق تحالف راصد للانتخابات النيابية أحمد عصام سوالمه عن التقسيمات الادارية وعدد المرشحين لكل لواء وكيفية الانتخاب وإحتساب الفائزين، كما تحدث عن الموازنة للمجالس اللامركزية وكيفية إحتسابها.

وأشار السوالمة أن 85 بالمئة من مجلس المحافظة سيكون منتخبا فيما يتم تعيين الباقي، ممن لديهم الخبرة والكفاءة في الأمور الإقتصادية والإستثمارية المختلفة.

وفي نهاية الندوة التي حضرها حشد من أعضاء وشباب المركز والمواطنين المهتمين دار حوار مفصل بين المشاركين والمتحدثين حول قانون اللامركزية والمجالس المحلية الجديد