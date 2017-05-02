الحرة نيوز –

برعاية النائب المهندس رياض العزام وحضور متصرف لواء الوسطية غازي القبلان، ومدير شباب اربد جمال الزعبي اقامت مديرية شباب اربد بالتعاون مع نادي ومركز شباب الوسطية ندوة حول ” آفه المخدرات واثرها على الفرد والمجتمع ” بمشاركة 80 مشارك من اعضاء المركز والمجتمع المحلي، قدمها النقيب ناجح العبادي من ادارة مكافحة المخدرات حيث اشار ان للمخدرات أضراراً متعددة على الفرد والمجتمع، وان تفشيها وانتشارها بين أفراد المجتمع من أخطر الأمور التي يجب محاربتها بكافة الوسائل.

واكد النقيب العبادي ان تعاطي المخدرات يؤدي الى إدمان الفرد عليها وبالتالي حدوث أضرار بالغة على الصحة العامة للإنسان وخاصة قواه العقلية، وان المخدرات تحول المدمن لشخص يصبح عبئاً على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع ككل . وقدم شرحا مفصلا عن انواع المخدرات بشتى اشكالها منوهاً الى جهود ادارة مكافحة المخدرات سواء في مجال مكافحة المخدرات او في العلاج من الادمان،

مؤكدا على ضرورة تضافر جهود الاجهزة الامنية والمؤسسات الرسمية والأهلية للحد من هذه الآفه .

وفي ختام الندوة شكر مدير شباب اربد جمال الزعبي النائب رياض العزام ومتصرف الوسطية غازي القبلان ورئيس نادي الوسطية منذر العزام وجميع الجهات والمؤسسات المتعاونه مع مركز الشباب الوسطية واستأذن النائب العزام بتخريج اعضاء المركز الذين شاركوا في دورة اصدقاء الشرطة التي عقدت في مركز شباب الوسطية لمدة ثلاثة ايام في وقت سابق من شهر نيسان .