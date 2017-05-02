الحرة نيوز –

الفنان سليمان عبود كاتب أغاني وفنان له حضور قوي في الأوساط الفنية أشتهر باللون المحلي وغيره

فنان شامل بكل ماتعني هذه الكلمة وقد أكتسب شهرة واسعة في الأوساط الفنية وفي أوساط الجمهور من المواطنين الذين يعشقون صوته وابداعاته التي تجاوزت كل الحدود ليستحوذ على القلوب

رحلة الفنان سليمان عبود منذ بداياته الفنية كانت ومازالت حافلة باالابداع والتحديات وليس هناك من فنان لم يواجه تحديات خلال مسيرته الفنية ويعد الفنان سليمان عبود من الفنانين القلائل الذين جابهوا جميع التحديات بعزيمة واصرار وبموهبة صادقة شقت طريقها وسط الصخور حتى أصبح له هذا الحضور القوي والجمهور الكبير الذي يعشق الفن الحقيقي ويعشق المواهب الصادقة مثلما هو حال الفنان سليمان عبود

الفنان سليمان هو عاشق الكلمة ومبدع من كبار المبدعين ومن يحرص على اختيار الألحان بروح عبقرية وحدس فني وحس شفاف وشاعري ومرهف مثلما هو مرهف المشاعر ومثل هذه المشاعر الرقيقة التي يتسم بها هي من فتحت له الطريق والأبواب ليطل على محبيه ومن يعشقون الأداء المميز والصوت الجميل الذي يشدوا به

من الصعب أن الاحاطة بهذا الفنان الشامل عبر هذه السطور القليلة حيث نحتاج لأن نكتب عنه كل يوم وكل لحظة لنعطيه حقه ولكن فمن واجبنا ومن صلب رسالتنا الصحفية أن نكتب عنه وعندما نكتب عن الفنان سليمان عبود فأننا نكتب عن الفن وعمن يحملون مشاعله المضيئة الفن الحقيقي الذي يلامس مشاعر وأحاسيس الناس كما هي كلمات أغاني الفنان سليمان عبود التي تلامس أعماق القلوب ولأنه كذلك لانستغرب حجم الاقبال الكبير للاستماع الى فنه ولكل نفس تتوق للحظات من الراحة والاسترخاء

الفنان سليمان عبود مدرسة فنية وعبقرية ليس لها حدود