الحرة نيوز – احمد الرواشدة

طالب مواطنون من محافظة جرش بتكثيف الرقابة على الأطباء في مستشفى جرش الحكومي، وذلك لعدم التزام بعضهم بالدوام الرسمي، وخاصة أثناء المناوبات، وبالتالي حرمان المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة.

وقال المواطنون إن بعض اولئك الأطباء يعملون في القطاع الخاص أو في عياداتهم الخاصة ويتركون أماكن عملهم الرسمي للبقاء في عياداتهم، حيث تبقى بعض الأقسام المهمة والحيوية في عهدة طبيب أو اثنين رغم الضغط الكبير الذي يشهده المستشفى، وخصوصا في ساعات المساء.

وأشاروا إلى أن بعض الاطباء الاخصائيين، وفي بعض الحالات، لا يقدمون الخدمة للمواطنين في حال وجود حالة طارئة إلا بعد اتصالات عديدة يمكن أن لا تنتهي قبل وفاة المريض!

ومن جانبه، قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور حيدر القضاة إن المستشفى لديه العدد الكافي من الأطباء، حيث يتم تنظيم مناوبات قسم الطوارئ بتسمية خمسة أطباء للفترة الصباحية، وثلاثة في الفترة المسائية.

وأضاف القضاة لإن قسم الاسعاف والطوارئ يشهد ازدحاما شديدا ويستقبل يوميا نحو 400 حالة مرضية يتم تقديم الرعاية الصحية لها، بالاضافة إلى 400 مريض اخرين يراجعون العيادات والاقسام المختلفة يوميا لتلقي العلاج.

وأشار إلى وجود نقص في بعض التخصصات على مستوى وزارة الصحة بشكل عام، مثل جراحة الاعصاب والغدد الصماء واخصائيي الكلى والتي تُغطى بطبيب من مستشفى الاميرة بسمة.

وفي ذات السياق، أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي أن عمل الطبيب المعيّن في القطاع العام بعيادة خاصة أمر ممنوع حسب الأنظمة التعليمات.

ودعا الأزرعي أي مواطن لديه شكوى بهذا الخصوص ابلاغ وزارة الصحة عن ذلك لتقوم بالتحقق من الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة.