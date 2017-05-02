الحرة نيوز –

اكد نقيب اصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود ان رسوم التأشيرة السعودية للسائقين الاردنين ما تزال كما هي 730 دينار ولم يتم عليها اي تغير.

وبين انه رغم الوعود التي قطعها جميع ممثلي الدولة انه تم بحث الامر مع الاشقاء السعوديين الا انها ما تزال كما هي ولم يتم تغيرها.

واشار الى ان مدة مكوث الشاحنة الاردنية في السعودية ما زالت 7 ايام ولم يتم زيادتها كم وعد عددا من المسؤولين اصحاب الشاحنات الى 14 يوما مؤكدا انها غير كافية لتفريغ الشاحنة والعودة لافتا الى ان الامر يترتب دفع غرامة 2000 ريال سعودي اذا ما تجاوز السائق يوما عن مدة الاسبوع داعيا ايجاد حلول لهذه القضية المستعصية.

واكد الداود ان قطاع الشحن يتعرض كل يوم لانتكاسة مما يجعل استمراره صعبا جدا.

وبين ان اخر خطوات الحكومة من خلال عدم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقعت الحكومة مؤخرا اتفاقية مع الدولة المصرية تلزم الشاحنات الاردنية بدفع 1000 دولار لدخول الشاحنة فارغة الى الاراضي المصرية ولم تعامل الشاحنة المصرية بالمثل واعفتها من هذه الرسوم.