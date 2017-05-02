الحرة نيوز –

قتل شاب بالعشرينات من عمره مساء اليوم الثلاثاء، بعيار ناري من قبل مجهولين، اثناء تواجده في منطقة حنينة بمحافظة مادبا، وفق مصدر امني.

وقال المصدر ، ان مجهولين يستقلون مركبة قاموا باطلاق النار على شاب عشريني، بدافع الثأر ما ادى الى اصاباته بعدة اعيرة نارية في جسده، اسعف الى اثرها الى مستشفى المحبة، الا انه وصل متوفياً.

واضاف المصدر، ان الاجهزة الامنية توجهت الى المكان وعملت على فتح تحقيق بالحادثة، فيما تم فرض توطقاً امنيا في المكان لملاحقة الجناة والقاء القبض عليهم، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.