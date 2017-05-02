الحرة نيوز –

اقر المجلس القضائي قرار ينص على انه يمنع على القضاة الاردنيين ان ينشرو ما يصدر عنهم من قرارات او غير ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

واوضح في مدونة السلوك القضائي لعام 2017 ما يلي:’ يُمنع على القاضي نشر ما يصدر عنه من قرارات أو عن غيره أو التعليق عليها ضمن أي وسيلة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي’،كما منعتمن ان يعبر عن تصرفاته او سلوكه ايضا عبر مواقع التواصل لان ذلك يؤثر على قدسية العمل الذي يؤديه .

ويشار الى ان مدونة السلوك في عام 2014 منعت القضاء من افشاء اسرر المداولات لكنها لم تقر بمنع ذلك عبر مواقع التواصل .