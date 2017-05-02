الحرة نيوز –

توفي شخصان واصيب 3 آخرين بجروح متوسطة اثر حادث اصطدام على الطريق الصحراوي بين سيارة مرسيدس وقلاب، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى الكرك العسكري.