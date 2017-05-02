الحرة نيوز –

أقر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي ترشيح المهندس محمد زياد التل لرئاسة بلدية إربد.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات البلدية واللامركزية في الحزب المهندس مراد العضايلة ان المكتب التنفيذي للحزب اعتمد في اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء ترشيح التل لرئاسة بلدية اربد.

يشار الى ان المهندس التل كان رئيسا للدائرة الهندسية في اربد وعمل في البلدية لمدة ٣٠ عاما.

وكان المكتب التنفيذي للحزب قد أقر ترشيح كل من المهندس علي أبو السكر لرئاسة بلدية الزرقاء ومحمد المنسي لرئاسة بلدية الرصيفة.

وأضاف العضايلة ان المكتب التنفيذي للحزب سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة باقي الترشيحات لخوض الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة حال اقرارها بشكلها نهائي.