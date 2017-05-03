الحرة نيوز –

أعرب المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن قناعته بأن تعويض خسارته في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بثلاثية نظيفة تكفل بتسجيلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليست مستحيلة في لقاء الإياب.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة: “لا أعتقد أن التعويض مستحيل، أمامنا مباراة الإياب، أخبر اللاعبين والجمهور بأن هذا الأمر ممكن”.

وأضاف المدرب: “الشوط الأول كان نديا، كانت هناك فرصة في انفراد جاميرو مع كيلور، أعجبني الفريق في الشوط الأول، لكن الخصم تمكن لاحقا من استغلال المساحات”.

وتابع: “الخصم لعب جيدا لكن في نظري لعبة الهدف الأول بها شبهة تسلل”.

وسقط أتلتيكو مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بثلاثة أهداف دون رد، أمام جاره ريال مدريد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب على ملعب فيسينتي كالديرون الأسبوع المقبل.