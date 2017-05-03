الحرة نيوز –

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني عن سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كريستيانو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة التي سجل كل أهدافها: “كانت مباراة متكاملة للفريق. لعبنا بشكل رائع”.

وأضاف: “هذه النتيجة تمنحنا أفضلية رائعة، لكنها ليست حاسمة. علينا العمل بصورة أكبر يوم الأربعاء المقبل لأن أتلتيكو فريق كبير، لم يتأهل لنصف النهائي بالصدفة”.

وتابع اللاعب البرتغالي: “يجب تقديم التهنئة للفريق، لعبنا بشكل مذهل، أنا من سجلت الأهداف لكن الفريق لعب بصورة رائعة من البداية للنهاية. الأهداف تأتي بشكل عفوي وطبيعي. أنا سعيد لتسجيلي هدفي رقم 400 مع ريال مدريد أيضا”.

وأكمل كريستيانو: “في مرات أخرى كنا قريبين من الفوز لكن لم نحقق هذا، مثل أخر مواجهة بيننا في الليجا، في مرات أخرى كان أوبلاك رائعا، واليوم لحسن الحظ دخلت الفرص”.

وتابع نجم الملكي: “ثلاثة أهداف هي أفضلية كبيرة، لكن الأمر لم ينته”.

وأعرب كريستيانو عن رغبته في ألا يتعرض مجددا لصافرات استهجان من قبل جماهير البرنابيو حيث قال “سأقدم كل ما لدي دائما”.