الحرة نيوز –

نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات لقيامه بطعن شاب آخر إثر خلافات نشبت بينهم.

وعللت محكمة التمييز نقضها للحكم لمنح المتهم فرصة لتقديم بيناته الدفاعية كون الحكم صدر دون حضوره جلسة المحاكمة بسبب تعرضه لوعكة صحية حالت دون حضوره جلسة المحاكمة.

وكانت النيابة العامة احالته للمحاكمة عن جناية الشروع بقتل شاب بطعنه خمس طعنات في منطقتي الصدر والبطن في مزرعة بمأدبا إثر خلافات كانت نشبت بينهما.

وكان المتهم عقد العزم على تصفية المجني عليه وأعد سكينا لهذه الغاية، ولتنفيذ جريمته أرسل رسالة عبر هاتفه الخلوي للمجني عليه طلب منه الحضور للمزرعة حيث لبى المجني عليه دعوته وحضر، الا ان غاية المتهم كانت استدراجه ليتمكن من التخلص منه وقتله.

وما ان وصل المجني عليه ومد يده للسلام على المتهم بادره الاخير بطعنة بالصدر وأربع طعنات في البطن وتوقع انه فارق الحياة فتركه غارقا بدمه وغادر.

وتمكن المجني عليه من الاتصال بشقيقه واخباره وصديق له يعمل في الدفاع المدني حيث جرى اسعافه.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت ادانته بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالأشغال الشاقة عشر سنوات، ولإسقاط المجني عليه حقه الشخصي قررت تخفيضها الى الاشغال الشاقة خمس سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز كونه لم يحضر جلسة المحاكمة بسبب مرضه فنقضت محكمة التمييز الحكم لتمكينه من تقديم بيناته الدفاعية.