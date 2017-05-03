ألحرة نيوز –

اعتبرت شركة المدن الصناعية الأردنية قرار الغاء تعرفة الحمل لأقصى ‘فترة الذروة’ على المصانع حتى نهاية العام خطوة متميزة نحو تقديم المزيد من التسهيلات والدعم للقطاع الصناعي، الذي بات يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

وقالت في بيان صحافي اليوم، إن القرار سيسهم في تحريك عجلة الإنتاج داخل المدن الصناعية الأردنية التي ضمت حتى نهاية العام 2016 حوالي (800) شركة صناعية، وأنه يعتبر أحد حلول زيادة كلف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة التي بقي القطاع الصناعي يعاني منها طيلة الفترة الماضية.

وتوقعت الشركة المزيد من الانفراجات على القطاع الصناعي خلال هذا العام بالتزامن مع جهود الجهات الحكومية في التعامل مع العقبات، التي تعترض الصناعة الوطنية التي تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل اردني.

من جانب آخر كشفت الشركة أنها تقوم حاليا بدراسة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتزويد مباني الادارة ومحطات التنقية وانارة الشوارع في المدن الصناعية العاملة وتزويد وربط المدن الصناعية المستقبلية بها اضافة الى خفض كلف الطاقة المشغلة للمدن الصناعية والاستثمارات الصناعية لزيادة تنافسيتها وحفز القطاع الصناعي على الإنتاج والتميز في الصناعة الوطنية.