الحرة نيوز –

كتب د.عصام الغزاوي المقالة التالية:

ألم يأنِ الأوآن لوضع حدٍ لهذه المهزلة ؟؟؟!!!

لم يبقى لدى رجال التنفيذ القضائي ما يفعلوه بعد أن أنهوا تنفيذ كافة طلبات التنفيذ المحولة لهم من محاكم المملكة وخاصة بحق النصابين أصحاب السوابق المصنفين بالخطيرين ومذكرات جلب أبطال الإختلاس والفساد وكان ختام أعمالهم يوم أمس إلقاء القبض على سيدة خمسينية من سكان الزرقاء قامت بمراجعة أحد المراكز الأمنية للإبلاغ عن فقدانها بطاقة التأمين الصحي ليتبين بعد التدقيق الأمني عليها أنها مطلوبة للتنفيذ القضائي لمأمور تنفيذ عمان بمبلغ مالي وقدرة٣٢٥٥ دينار لشركة إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة. حسب القانون سيتم توديع السيدة لمديرية الشرطة وتسليمها للتنفيذ القضائي تمهيدا لتحويلها لمأمور تنفيذ عمان لتنفيذ قرار الحبس الصادر بحقها اذا لم تبادر بدفع المبلغ المطلوب، لدى إدارة التنفيذ القضائي الاف طلبات التنفيذ بحق سيدات حصلن علَى قروض لا تتعدى الالف دينار بفوائد عالية من صناديق إقراض وتمويل المرأة التي ينطبق عليها “الإسم النبيل والهدف الخبيث”، يستغلون حاجة المرأة للمال لتغطية مصاريف أمر طارئ لأسرتها ويقرضونها مبالغ بسيطة بفائدة تراكمية تصل أضعاف الفائدة البنكية وعندما تعجز المرأة عن السداد ينتهي بها الأمر سريعاً مطاردة ومهددة بدخول غياهب السجون تحقيقاً (للعدالة) التي يفرضها محامو هذه الصناديق .