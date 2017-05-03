الحرة نيوز –

نقلت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب عن ذوي الحدث “رعد احمد نايف بخيت” قولهم إن ابنهم لقي حتفه داخل أحد المراكز الأمنية التابعة للبادية، وذلك اثر تعرضه للضرب الشديد من قبل مرتبات الامن العام. وطالب رئيس المنظمة، المحامي عبدالكريم الشريدة، بإقالة مدير الأمن العام اللواء أحمد سرحان الفقيه، وذلك اثر تكرار حالات التعذيب والاعتداء على النزلاء في المراكز الأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق جنائية في الحادثة. وقال الشريدة إن المنظمة لاحظت انفلات السيطرة على بعض المراكز الأمنية منذ تسلّم اللواء الفقيه مهامه، داعيا في ذات السياق مجلس النواب ولجنة الحريات النيابية لفتح تحقيق في حالات التعذيب المتكررة داخل المراكز الأمنية والتي يكون بعضها لانتزاع اعترافات غير دقيقة من النزلاء. وطالب الشريدة النواب باستجواب وزير الداخلية غالب الزعبي، واللواء الفقيه حول تكرار تلك الحوادث داخل المراكز الأمنية، والاجراءات التي تتخذها مديرية الامن العام بحقّ المعتدين.