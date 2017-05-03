الحرة نيوز –

أعلن مستشار اللجنة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية يحيي العريضي أن المعارضة المسلحة تنوي طرح مسألة وضع آلية لتعزيز الهدنة وذلك خلال مفاوضات الأستانة.

وقال العريضي لوكالة “إنترفاكس”، “سيطرح ممثلونا مسألة آليات لتأكيد الهدنة، وذلك مهم جدا للمضي قدما”، مؤكدا أن الهدنة هي القضية الرئيسية للمعارضة في المفاوضات.

بدورها أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن 16 ممثلا عن مختلف جماعات المعارضة السورية المسلحة وصلوا إلى أستانا للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا.

وقال النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي إن وفدا يضم 16 ممثلا عن مختلف الجماعات المعارضة برئاسة محمد علوش قد وصل إلى العاصمة الكازاخستانية.

وأعلنت الخارجية الكازاخستانية في وقت سابق أنها تتوقع أن يشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ونائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية.