الحرة نيوز –

وجّه مجمع اللغة العربية الأردني مؤخراً، كتب شكر رسمية إلى المحال التجارية الواقعة في شارع الملكة رانيا العبدلله في العاصمة عمان، وذلك لالتزامهم تطبيق قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015 خاصة فيما يتعلق بالبندين (ا/أ) و(ب) في المادة الخامسة من القانون، اللذين ينصان على أنه: “أ- تكتب باللغة العربية: 1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. ب- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً”، والبند (ب) في المادة السادسة الذي ينص على أنه: “تسمى باللغة العربية المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية”.

يذكر أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز دور اللغة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.