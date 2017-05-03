الحرة نيوز –

يحتفل العالم في الثالث من ايار سنويا باليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الذي تم اقراره بهدف التعريف بأهمية دور الصحفيين اضافة الى الحديث عن الانتهاكات التي تتم بحق حرية التعبير في العديد من الدول، وايضا انه مناسبة عالمية للتذكير بالعديد من النماذج الصحفية في مختلف الدول.

وفي هذا اليوم، ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاش تاغ “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، حيث يتم من خلال التعبير من خلال الصور او النصوص عن هذا اليوم وبخاصة من قبل الصحفيين في العديد من الدول.

الزميل حافظ ابو صبرا من مكتب في فلسطين كتب في صفحته الشخصية على الفيس بوك صباح اليوم مذكرا بالاعتداء الذي وقع عليه مؤخرا.

“في اليوم العالمي لحرية الصحافة، انا كصحفي تم الاعتداء عليه في رام الله من قبل قوات الامن يوم الثالث عشر من اذار الماضي، لم يحصل على حقه بعد، كل هذا في ظل انتهاكات الاحتلال بحق الجسم الصحفي الفلسطيني