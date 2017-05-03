الحرة نيوز – احمد الرواشدة

رعى مدير تربية محافظة جرش محمود الشهاب وبحضور النائب وميض مجلي الاحتفال بتخريج الطالبات المشاركات في مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية والذي جرى في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات .

واشتمل حفل التخريج على استعراض طابور عسكري وحركات مشاة عكست المستوى المتميز الذي وصلت اليه المشاركات في البرنامج والذي استمرت مدة التدريب فيه ثلاث سنوات .

كما تصمن الحفل فقرات فنية وقصائد شعرية وكلمات عبرت عن مدى الاعتزاز بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والجهود التي تبذلها في سبيل حماية الوطن والحفاظ على امنه واستقراه .

وفي نهاية الاحتفال وزع راعي الحفل الشهادات والجوائز على الطالبات وتم تكريم عدد من الجهات الداعمة ومن بينها اذاعة الامن العام .