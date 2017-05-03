الحرة نيوز – احمد الرواشدة

أكد رئيس قسم الصحافة والإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا خلال حديثة مع مندوب الحرة نيوز في جرش تجدد المداهمات قبل قليل لإعتقال عدد من موظفي بلدية جرش ممن قد صدر فيهم قرار الفصل الآخر قبل أيام.

وأوضح البنا إنه ورغم كل الوعود الذي تلاقها العديد من وجهاء مخافظة جرش ومنهم الشيخ “نواش القادري” والنائب السابق “مفلح الرحيمي” من وزير الداخلية بكف الطلب عنهم، إلا أن الإصرار على الإعتقال وتصفية الحسابات كان حاضرة على حد قولة، لما شاهدة من مبالغة في تنفيذ عمليات المداهمة سواء بعدد المشاركين والذي تجاوز الـ 100 عنصرمن رجال الأمن أو ببعض السلوكيات الخاطئه الصادرة منهم من خلع وتكسير الأبواب ومحتويات المنازل وغيرها على حد قولة.

كل ذلك كان وسط ذهول ذوي المطلوبين والبالغ عددهم (11) موظف من الذين تمت مداهمة منازلهم في منطقة جبل الشيخ مصلح بحثا عن مطلوبين والتأكيد بأنها ليست المرة الأولى منذ يومين بعد تلك الحلول والوعود التي صدرت يوم أمس.