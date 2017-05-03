الحرة نيوز – محمد الحريري

أكد طلاب في جامعة البوليتكنيك أنهم وخلال اعتصامهم قام عدد من رجال الامن الجامعي ووجوه جديدة غير مألوفة لديهم من خارج الجامعة بالاعتداء عليهم بالضرب والترهيب .

ويأتي اعتصام الطلاب المفتوح اعتراضاً على عدة قرارات اتخذتها عمادة الجامعة بحق عدد من طلاب الجامعة بالفصل والحرمان .

من جهة أخرى ناشد طلاب الجامعة من المسؤولين التدخل السريع في حل مشاكلهم وسماع مطالبهم لان عمادة الجامعة تضرب القوانين بعرض الحائط .

واشار الطلاب أن عمادة الجامعة قامت باغلاق البوابات ، واغلاق دورات المياه والمسجد الخاص بالجامعة حتى لا يتمكن الطلاب من اكمال اعتصامهم .

فيما أكد الطلاب أن الاعتصام سيبقى مفتوحاً حتى توافق عمادة الجامعة على مطالبهم .