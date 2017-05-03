الحرة نيوز –

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأربعاء، أن 50 أسيرًا من قيادات الفصائل الفلسطينية سينضمون يوم غد إلى مئات الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 يومًا.

وقال قراقع، في مؤتمر صحفي عقد في خيمة الاعتصام وسط رام الله، إن 50 أسيرًا سيبدؤون يوم غد إضرابًا عن الطعام، من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وقيادات من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية.

وأوضح أن من بين الأسرى الذين سيلتحقون بالإضراب، الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 37 عاما في سجون الاحتلال وأفرجت عنه سلطات الاحتلال ضمن صفقة شاليط في عام 2011 وأعادت اعتقاله في عام 2014.

وبين أن الأسرى يمرون بمرحلة حرجة وخطيرة داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد خلفهم.

من جهتها قالت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المحلية إن انضمام أفواج جديدة إلى الإضراب يهدف إلى حماية الإضراب ومنحه زخما وتصعيدا ولإفشال محاولات الاحتلال كسر الإضراب.