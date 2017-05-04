الحرة نيوز –

صنع الجناح الأيمن داني ألفيس ببراعة هدفين سجلهما المهاجم غونزالو هيغواين، ليفوز يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 22-صفر على مضيفه موناكو الفرنسي بأقل مجهود، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقطع فريق “السيدة العجوز” شوطا كبيرا نحو نهائي المسابقة، بفضل هجومه المركز وخبرة لاعبيه الكبيرة وصلابة خط الدفاع، ومن وراءهم حارس المرمى جانلويجي بوفون.

ومرر البرازيلي ألفيس بكعب قدمه إلى هيغواين في الدقيقة 29، ليسدد المهاجم الأرجنتيني على يمين حارس موناكو دانيل سوباسيتش مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 59 أعاد ألفيس لاعب برشلونة الإسباني سابقا الكرّة وأرسل عرضية متقنة لهيغواين، الذي ضاعف النتيجة بقدمه اليسرى من مدى قريب.

وفشلت محاولات هجوم موناكو الذي يقدم موسما مميزا بقيادة المخضرم راداميل فالكاو والشاب الواعد كيليان مبابي، في اختراق خط دفاع الضيوف المكون من جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وأندريه بارزالي.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب يوفنتوس الأسبوع المقبل، وستكون أمام موناكو مهمة شبه مستحيلة لتعويض تأخره وتحقيق فوز كبير خارج ملعبه.

ويلتقي الفائز من مجموع اللقاءين، مع ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد الإسبانيين، علما أن الفريق الملكي حسم مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثية نظيفة، الثلاثاء