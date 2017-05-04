الحرة نيوز –

في الوقت الذي كشف فيه عم الشاب ” رعد بخيت ” تفاصيل ما حدث مع ابن شقيقه في مركز امن الجيزة ، بعد ان قامت الأجهزة الأمنية بتوقيفه بعد اتهامه من شخص أخر كان موقوفاً بوقت سابق بمشاركته في ارتكاب سرقة وقعت قبل 4 شهور .

مضيفاً بان الأجهزة الأمنية قام بتوقيف ” رعد ” الجمعة الماضية ، واستمرت في تعذيبه وفق قوله دون عرضه على القضاء الى ان توفاه الله داخل المركز الأمني . مبيناً بان هناك اثنان ما زالوا موقوفون على نفس القضية منهم شقيق ” رعد ” وآخر من أقاربه .

وكانت مديرية الأمن العام قد كشفت في بيان لها صباح اليوم عن توقيف كل من شارك بالتحقيق مع الشاب رعد، الذي توفي في مركز أمن بادية الجيزة، وظهرت على جسده كدمات.

الى ذلك اظهر فيديو تم تسجيله لإحدى قريبات الشاب ” رعد ” تتحدث فيه بأنهم هم من قاموا بتسليم الشاب إلى الأجهزة الأمنية ، مبدية استغرابها من اتهام الشاب بسرقة 30 ألف دينار ، وبيته يظهر عكس ذلك .

وناشدت السيدة جلالة الملك عبدالله الثاني بالتقنين من هذه الأمور ، والتقنين من المستهترين خاصة وان صاحب العلاقة المشتكي من الواصلين وفق حديثها