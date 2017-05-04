الحرة نيوز –

أكدت نقابة الصحفيين أن كل من دفع رسوم واشتراكات النقابة من أعضاء الهيئة العامة بعد تاريخ الحادي والثلاثين من آذار الماضي لا يحق له المشاركة بانتخابات النقابة المقررة غدا الجمعة.

وبينت النقابة أن عدد أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم انتخاب نقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة يوم غد بلغ (1045) ممن سددوا الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم، ولم يطرأ على العدد أي تغيير نتيجة تأجيل الانتخابات لعدم اكتمال النصاب الأسبوع الماضي، مبينة أن آخر دفعة ممن أدوا اليمين لإنضمامهم للنقابة لا يحق لهم الإقتراع، وكذلك ممن سددوا رسومهم بعد انتهاء الفترة القانونية حتى ولو مضى على تسديدهم شهرا يوم غد الجمعة.

ولفتت النقابة إلى أن النص القانوني واضح بضرورة تسديد الرسوم قبل شهر من الانتخابات، وبطبيعة الحال هذه المدة تحسب في الإجتماع الأول للهيئة العامة، حتى ولو لم تجر الانتخابات لعدم اكتمال النصاب.

وكشفت النقابة أنه تم زيادة عدد الخلوات لغايات الإقتراع في انتخابات يوم غد لقرابة (30) خلوة، في حين كانت تصل بحدها الأعلى في الانتخابات الماضية من سبع إلى ثماني خلوات فقط، مبينة أنه لن يكون مناداة على الأسماء، فكل من يحضر سيقترع على الفور، والترتيبات ستكون من خلال لجنة الانتخابات التي شكلها مجلس نقابة الصحفيين في وقت سابق.

ونبهت النقابة إلى أن مدة الاقتراع ستستمر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، وفقا للقانون، ويحق للجنة الانتخاب تمديد ساعات الاقتراع ساعتين كحد أقصى.

وتجتمع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الجمعة اجتماعها السنوي العادي، في المركز الثقافي الملكي، بمن حضر، كونه الإجتماع الثاني للهيئة العامة، بعدما تم تأجيل الاجتماع الأول حيث لم يتوفر النصاب.

وتناقش الهيئة العامة قبل بدء إجراء الانتخابات التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة، وتعديل النظام الداخلي للنقابة، وتعديل نظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين.

ويتنافس على مركز نقيب الصحفيين خمسة زملاء هم: الدكتور حسين العموش، فخري أبو حمدة، عبد اللطيف القرشي، راكان السعايدة، ماجد الأمير، أمّا المترشحون لموقع نائب النقيب أربعة زملاء وهم: موفق كمال، سليمان قبيلات، ينال البرماوي ورانيا أبو النادي.

والزملاء المترشحون لعضوية المجلس عددهم (30) وهم: زين الدين خليل، خالد القضاه، زياد المومني، فيصل بصبوص، حازم الخالدي، علي فريحات، عمر المحارمه، فايز أبو قاعود، هديل غبون، عناد أبو وندي، حيدر المجالي، زكي سعيد، سمر حدادين، محمود الطراونه، حمزة مزهر، مؤيد أبو صبيح، أسعد علي حسن، محمد سلامه، عهود محسن، محمد المحيسن، ماهر الشوابكه، أيمن المجالي هبه الصباغ ضيف الله الحديثات، صلاح الدين ملكاوي، محمود الداوود، وماهر الشريده، وملاك الكوري ومحمد قديسات، وعبد الله اليماني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر تشكيل لجنة الانتخاب التي ستدير الانتخابات يوم غد، والتي ستشرف على عمليتي الاقتراع والفرز، بموجب قانون النقابة الجديد الذي نص على ضرورة تشكيل اللجنة من قبل مجلس النقابة قبل يوم الانتخاب، حيث ضمت خمسة زملاء من بينهم الرئيس.