الحرة نيوز –

قال وزير المياه والري حازم الناصر إن الهم الوطني للدولة إيجاد حل عاجل وسريع لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تشهدها كافة مناطق المملكة في الطلب المتزايد على المياه، وسد العجز المتزايد، نتيجة الظروف الاستثنائية للاجئين السوريين، وتشغيل شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي.

وأضاف الناصر خلال افتتاحه أمس، بحضور سفير جمهوري الصين الشعبية لدى المملكة (بان وفانج) المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه الرصيفة الممول بمنحة صينية بقيمة 1.8 مليون دينار، ان هذا المشرع يأتي في سياق الجهود الرامية لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة استجاب للظروف الاستثنائية والمتلاحقة المتمثلة بتواجد أكثر من 5ر1 مليون لاجئ داخل المجتعات السكانية.

ولفت الى الدعم الصيني، مؤكدا ان هذه الجهود ما كان لها ان تنجح لولا الدعم الدولي الكبير الذي يحظى به الاردن بسبب السمعة الدولية الطيبة التي حققتها السياسات الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، مبينا أن المنحة تأتي ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين المملكة وحكومة الصين الشعبية لتنفيذ خطوط ناقلة لتعزيز التزويد المائي لمناطق الرصيفة.

وأضاف الوزير أن الخطوط الناقلة الجديدة والخزانات ستعمل على تعزيز كميات المياه المتاحة للمواطنين بم يحقق مرونة التزويد المائي للمناطق وانتظام عمليات التوزيع وتخفيف الضغط على الشبكات بطريق فاعل بالشكل الذي يحقق تطلعات قطاع المياه في الوصول الى الخدمة الجيدة لمعالجة كافة الاختلالات خاصة في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان مثل الزرقاء والرصيفة والمناطق المجاورة، وبالتالي تقليل الفاقد المائي وتوفر كميات إضافية جديدة وفق أعلى المواصفات لأغراض الشرب، إضافة الى تحسين المستوى البيئي في العديد من المناطق.

وبين ان مشرع تأهيل شبكات مياه الرصيفة / المرحلة الثانية الممول من اصدقائنا في جمهورية الصين الشعبية تم انجازه بالكامل وتشغيله بحيث سيكون له اكبر الأثر في تحسين التزويد المائي لمناطق شمال لواء الرصيفة وخاصة مناطق التطوير الحضري الأول والثاني والثالث والرابع واسكان الامير طلال ومناطق عوجان وحي الظاهرية والجبل الشمالي وام جراد ومناطق الخالدية والرشيد السفلي وحي جعفر الطيار .

وقدم المهندس ليث الشريف من الوزارة ايجازا عن المشروع الذي اشتمل على تنفيذ خطوط ناقلة رئيسي قطر(500) ملم وبطول 5ر3 كيلومتر من محطة ضخ ام البساتين الجديدة التي تم بناؤها مع خزان مائي كبير لضخ المياه الى خزان القادسية ومحابس أقطار (500) ملم وخطوط غسيل عدد 6 قطر 150 ملم ، وهوايات وعداد مياه، وبالتالي ضخ المياه لمناطق الرصيفة التي تم تحديث شبكاتها ضمن مشروع المرحلة الأولى، وتضمنت اعادة تأهيل شبكات مياه فيها بطول 183 كيلومترا لخدمة 70 ألف مواطن بكلفة 7ر7 مليون دينار اردني .

بدوره، عبر سفير جمهرية الصين الشعبية (بان وفانج) عن ارتياحه للتعاون الأردني الصيني، مؤكدا حرص حكومة بلاده على تمكين الأردن من مواجهة الظرف الاستثنائي بسبب موجات اللجوء السوري، داعيا الى ضرورة تقديم المساعدة الى الأردن من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في مجال المياه والصرف الصحي، اذ ان الأردن أصبح نموذجا متميزا في إدارة مصادره المائية الشحيحة بكفاء عالية.