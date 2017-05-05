الحرة نيوز –

بلغ عدد البواخر وحاملات الغاز، التي وصلت الى ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، منذ انشاء الميناء في ايار (يونيو) 2015 وحتى نهاية شهر نيسان ( ابريل) 90 باخرة غاز، بحمولة تجاوزت 13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب الناطق الاعلامي لشركة تطوير العقبة خليل الفراية.

وأشار الفراية إلى أن الميناء يقوم حالياً باعادة تصدير للغاز الطبيعي المسال من خلال خط الغاز العربي الى دول مجاورة، مؤكداً أن إعادة التصدير يعظم من الجدوى الاقتصادية ويفيد الميناء كثيراً، وان شركات توزيع للغاز تقترب من بدء تنفيذ منشآت لعمليات توزيع الغاز، حيث يوجد أكثر من شركة مهتمة بهذا المشروع والفرص غير مقيدة.

ولفت الفراية إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضعت أسسا لتنظيم الاستثمار في مجال توزيع الغاز الطبيعي المسال، وتدرس شركة تطوير العقبة مد خط انبوب للغاز الى المناطق الصناعية الجنوبية، مما سيعطي طاقة بأسعار متدنية ورخيصة ستؤدي بالتالي إلى زيادة جاذبية الاستثمار وتنافسية المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المشاريع ستدرس جيداً من قبل شركة تطوير العقبة وهي فوائد مباشرة من وجود ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال.

وقال ان شركة تطوير العقبة، الذراع التطويرية لسلطة العقبة الخاصة، تدرس تنفيذ مشروع لربط منازل المدينة بشبكة غاز طبيعي مسال التي يتمتع بدرجة أمان أعلى من الغاز البترولي، بحيث يتم الاستغناء عن استخدام أسطوانة الغاز العادية، ودراسة إيجاد محطات ومواقع لتحويل السيارات من العمل على الغاز بدلاً من المشتقات النفطية الأخرى.

ويعتمد ميناء الصباح للغاز الطبيعي على استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم إعادته إلى حالته الغازية، حيث يتحول كل 1م3 مكعب من الغاز المسال إلى 600م3 مكعب من نفس الغاز، ويتم ضخه في انبوب الغاز العربي ليتم توزيعه على محطات توليد الكهرباء التي تقوم على إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بتكلفة أقل من مثيلاتها بتوليد الكهرباء من النفط الخام، مما سيوفر في فاتورة الطاقة على المملكة وبالتالي على المواطن.

واشار إلى أن رصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة يسعى إلى توفير منصة فنية لاستقبال وتفريغ سفن الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة، وتقديم الخدمات البحرية المتخصصة لها على أعلى المستويات العالمية في مجال القطر والإرشاد، وتوفير متطلبات السلامة البحرية.

والمشروع في مجمله، حسب الفراية، يعد نقلة نوعية في خليط الطاقة الذي يستخدمه الأردن لتوفير الطاقة الكهربائية وتنويعها من الغاز والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية، إلى جانب زيادة كفاءة الاستخدام في مجال توليد الطاقة.

ويعد ميناء الشيخ صباح الأحمد من الموانئ الاستراتيجية والمهمة والذي دشنة جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي مول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نتيجة العلاقات المتميزة التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت؛ لما يتمتع به الأردن من بيئة استثمارية جاذبة، ويهدف ميناء الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر التزود بالغاز والذي يستعمل بشكل رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة الى جعل ميناء العقبة مركزا اقليميا لتأمين مصادر الطاقة المختلفة للدول العربية المجاورة.