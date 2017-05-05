الحرة نيوز –

يواصل الأسرى الفلسطينيون لليوم الـ19 على التوالي خوض الإضراب المفتوح عن الطعام ‘إضراب الحرية والكرامة’، وسط تعنت إسرائيلي بعدم الاستجابة لمطالبهم، وإجراءات قمعية تتمثل بالعزل ومنع الأسرى من الزيارات العائلية.

فيما تتواصل الهبات والفعاليات والمسيرات الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ودول العالم، لإسناد لأسرى والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق مطاللبهم.

ويتضمن برنامج الفعاليات المقررة اليوم الجمعة، دعوة إلى التصعيد الميداني الشامل في جميع المناطق في القرى والأرياف ومناطق التماس والطرق الالتفافية، وسيؤدي المتاضمنون صلاة الجمعة في خيم الاعتصام والساحات العامة ومناطق الاحتكاك.