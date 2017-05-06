الحرة نيوز –

دعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من مواليد شهر كانون الثاني من عام 1947 لاستلام تصريح الحج من مراكز التسجيل التي سجلوا من خلالها اليوم السبت لحين استكمال العدد .

وقالت الوزارة انه وبعد ان إنتهت من تسليم تصاريح الحج لمن هم قبل مواليد 31 / 12 / 1946 توفر لديها 800 تصريح حج.

ويأتي اعلان وزارة الاوقاف في الوقت الذي تحرص فيه على توزيع تصاريح الحج بدقة متناهية ومنحها لمستحقيها.

وكان وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات أعلن الشهر الماضي اسماء الحجاج الأردنيين للموسم 1438هـ، مؤكدا ان الوزارة عملت على تحسين الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجبل عرفة ومنى، بحيث تكون الخدمات الفندقية بمستوى ثلاث نجوم.