الحرة نيوز –

يبقى الطقس اليوم ربيعياً مُعتدلاً إلى دافئ وغالباً مُشمس نهاراً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية مُعتدلة السُرعة.

وحالة البحر خفيف الموج، بحسب موقع “طقس العرب”. وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً عٌموماً، ويميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السُرعة. ويوم غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق وحارّاً نسبياً في البحر الميت والأغوار والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط في البادية الجنوبية والشرقية حيث يتوقع ان تثير الغبار والأتربة في تلك المناطق، وفي خليج العقبة تكون شمالية مُعتدلة السُرعة، و حالة البحر خفيف الموج. وفي سعات الليل يكون الطقس لطيفاً عٌموماً مع ظُهور كميّات من السُحُب العالية، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السُرعة.