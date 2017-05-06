الحرة نيوز –

قال مركز كارينغي للشرق الأوسط، أن السوق المحلي يكاد أن يكون مقسماً بالتساوي بين المواطنين وغير الأردنيين، بما يقارب 1.4 مليون وظيفة لكل من الفريقين.

وأشار المركز في أحدث تقرير أصدره عن المملكة، أن عدد أذونات العمل الصادرة عن وزارة العمل لا تتجاوز 400 ألف تصريح، وسط تباين تقديرات عدد السوريين الناشطين في السوق بين 90 ألف عامل وما يزيد عن 140 ألف عامل.

وأكد التقرير، أن عدد السوريين الذين يحملون أذونات عمل لا يتجاوز عددهم 37 ألف تصريح، مشددا على أن كثيرين في الأردن من السوريين يعملون من دون تراخيص.

وتسعى وثيقة «العقد مع الأردن» (Jordan Compact)، التي تمّ الإعلان عنها في مؤتمر لندن في شباط 2016، إلى معالجة أزمة اللاجئين السوريين.

ووفقاً لتلك الوثيقة، سيسعى الأردن إلى إيجاد 200 ألف وظيفة للسوريين طالما بقوا في الأردن، مشيرا إلى أن هذه العملية تقتضي إيجاد حوافز للشركات وللعمال السوريين لشرعنه أوضاع العمال عبر تخفيف القيود على دخول سوق العمل.

ويقدر إجمالي عدد السوريين في الأردن بحوالي 1.27 مليون شخص، بينهم 650 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووسعت الحكومة مؤخرا، شروط العمل لتطال المقيمين في مخيمات اللاجئين الذين يمثلون قرابة 10 في المئة من إجمالي عدد السوريين في البلاد.

وأشار التقرير إلى انه في العام 2016، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، للعام الثاني على التوالي إلى 2.3 في المئة، في حين بقيت معدلات النمو للفرد الواحد منخفضة، عند مستويات قريبة من الصفر، منذ عام 2012. ووفق دراسة لصندوق النقد الدولي في عام 2016، تسببت الصراعات في سورية والعراق بتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 1 بالمئة في عام 2013.