ألحرة نيوز –

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه خلال اليومين الماضيين ومن خلال دوريات ا دارة البحث الجنائي و كمائن الرقابة على كاميرات الرادار المنتشرة بمختلف مناطق المملكة لحمايتها وضبط كل من تسول له نفسه العبث بها , تمكنت إحدى الدوريات ضمن اختصاص لواء الرصيفة من ضبط ثلاثة أشخاص ملثمين إثناء محاولتهم تكسير إحدى الكاميرات بواسطة عصي بحوزتهم حيث تم التعامل معهم فور مشاهدتهم وتمكن طاقم الدورية من القاء القبض على احدهم فيما لاذ الاخرين بالفرار ولم تلحق اضرار تذكر بالكاميرا .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه بالتحقيق مع المقبوض عليه تبين انه حدث من مواليد 2002 انه قام هو وحدثين اخرين بالتوجه الى احدى الكاميرات من اجل تكسيرها بواسطة عصي معهم وجرى تحديد الحدثين الاخرين وجرى ضبطهما بعد البحث والتحري عنهما وبوشرت التحقيقات .

وتابعت أداره العلاقات العامة والإعلام ان إحدى كمائن المراقبة على الكاميرات في منطقة وسط عمان شارع الأقصى اشتبهوا أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي بثلاثة أشخاص توقفوا عند إحدى الكاميرات المراقبة الرادار وغادروا المكان ليعودوا بعد فترة وجيزة وبحوزتهم أدوات راضه حيث تم إلقاء القبض عليهم مباشرة وإحباط محاولتهم بتكسير الكاميرا وإلحاق الإضرار بها واعترفوا بتحقيق معهم بمحاولتهم تلك بالاتفاق فيما بينهم.

واشارت أدارة العلاقات ألعامه والإعلام بأنه سيتم أحاله المقبوض عليم جميعا لمحكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه بحقهم