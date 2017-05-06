الحرة نيوز –

قال رئيس اتحاد مزارعين وادي الاردن ان الاخطاء التي اصبحت توجه للمزارعين ، لن يتم السكوت عنها ، وان هناك جهات هي من تتحمل مسؤوليتها.

وأضاف خدام؛ ان هناك مؤتمراً صحفياً سيعقد يوم غد الاحد في فندق القدس الدولي بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً، داعياً وسائل الاعلام التواجد هناك ، مؤكداً ان الاعلام هو شريك بايصال الحقائق وعرضها على صناع القرار.

ولفت ان التهميش الذي واجهه اتحاد مزارعي وادي الاردن ، يجب ان يعالج بما يخدم المواطنين والمصدرين والمستوردين ، دون الحاجة لضرب المنتوجات الاردنية ، ووضع الاخطاء على المزارعين ، بالوقت الذي تتجاهل فيه وزارة الزراعة الكثير من امور المزارعين.

وختم خدام، ان وثائق ومعلومات ستكشف يوم غد ، تتعلق بشهادات منشأ ، وغيرها ، والوصول الى منتج غذائي آمن