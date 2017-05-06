ألحرة نيوز –

قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة المصرية ، ان 180 الف سائح اردني زاروا مصر العام الماضي.

وبين المصدر السعودية تصدرت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي بـ 503 آلاف سائح، وحلت في المرتبة الثانية الأردن بنحو 180 ألفاً، ثم الكويت بنحو 150 ألف سائح ولبنان بما يقدر بـ 86 ألف سائح، وفق الأرقام الرسمية.

وأوضح أن السياحة الأردنية القادمة لمنطقة شرم الشيخ خلال الفترة الأخيرة ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية جراء الانخفاض في الأسعار.

واشار الى الهيئة تتوقع أعداداً تتراوح بين 90 و150 ألفاً من زيارات الأجانب المقيمين بدول الخليج العربي خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، عقب السماح بدخولهم إلى مصر ومنحهم تأشيرة فورية بمجرد الدخول.

وأشار إلى أن مصر تستهدف زيادة حصتها من السياح العرب إلى 2.5 مليون سائح بنهاية العام الحالي مقابل مليوني سائح عربي زاروا مصر خلال العام الماضي.

وتراجعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي إلى 5.3 ملايين سائح بانخفاض 40% مقارنة بالعام الأسبق 2015، من جراء توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وبريطانيا عقب سقوط الطائرة متروجت في شبه جزيرة سيناء في نهاية 2015.