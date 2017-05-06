الحرة نيوز –

أكد الخبراء في موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي أن عدد متابعي الموقع قد يصل قريبا إلى ملياري مستخدم.

وفي دراسة لعائدات فيسبوك المالية في الربع الأول من العام ٢٠١٧، ذكر الخبراء في الشركة أن عائداتها ارتفعت بنسبة ٤٩%، لتصل إلى ٨ مليارات دولار، وصافي الأرباح ارتفع بمعدل ٧٦%، ليصل إلى ٣ مليارات دولار.

ولكن الشيء الملفت للنظر بالنسبة للخبراء هو أن عدد متابعي الموقع في الشهر ارتفع إلى ١.٩٤ مليار شخص، أي حوالي ثلث عدد سكان الأرض الذي يقدر بـ ٧.٥ مليار.

وبحسب “موقع فيستي روو” أشار الخبراء في فيسبوك إلى أن أعداد متابعي الموقع ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بمعدل ١٧%، مقارنة بتعدادهم في نفس الفترة من العام الماضي، كما أن أعدادهم في اليوم الواحد وصلت إلى ١.٢٨ مليار شخص في اليوم، أي أكثر من النسبة التي حققها الموقع في العام الماضي بمعدل ١٨%.

ونوهوا إلى أن الشركة تسعى بشكل مستمر لتطوير قدراتها في مجال البحث والاستثمار، ففي الربع الثاني من العام الجاري وحده، أنفقت فيسبوك على هذا الغرض ما يقارب ١.١٦ مليار دولار، ووصل عدد العاملين فيها إلى ١٨٧٧٠ موظفا، أي ارتفع عدد موظفيها بنسبة ٣٨% مقارنة بالعام الفائت.