الحرة نيوز –

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم السبت، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، التعليمات المعدلة لتعليمات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي)رقم (7) لسنة 2011، والتي سيتم إرسالها إلى الجريدة الرسمية لنشرها وللعمل بها حسب الأصول، والتي يسمح بموجبها:

أولاً: لطالب الثانوية العامة غير المستكمل لمتطلبات النجاح، التقدم للامتحان العام بعدد مفتوح من الدورات من غير أن يستنفذ حقه.

ثانياً: يسمح للطالب غير المستكمل لمتطلبات النجاح والذي استنفذ حقه في الدورات السابقة، التقدم للامتحان العام ابتداءً من الدورة الشتوية للعام الدراسي 2017/2018، وفق الشروط الآتية:

1. أن يتقدم للامتحان في أي مبحث أو مستوى مطروح في برنامج امتحان الثانوية العامة ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج المعتمدة.

2. تعطى الأولوية للتقدم في الامتحان العام للمشتركين الذين استنفذوا حقهم في الدورات السابقة وفق الأحدث، وعلى التوالي، وذلك لغير المستكملين في ثلاثة مباحث فما دون.

3. في حال عدم طرح مبحث ما في برنامج الامتحان العام، يسمح للمشترك غير المستكمل في ذلك المبحث أن يتقدم لمبحث بديل ووفق المناهج المعتمدة، وما تقرره إدارة المناهج والكتب المدرسية وبالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات.

4. في حال تسجيل الطالب غير المستكمل للمستوى/المبحث، تسقط العلامة السابقة لهذا المستوى/ المبحث تلقائياً.