ألحرة نيوز – أ.د. محمد الفرجات

ينظر الأردنيون في القرى والمدن والبوادي والمخيمات اليوم بشغف لأي بصيص أمل بحل قد يرفع عنهم وقع الفقر والبطالة وإرتفاع الأسعار وكثرة الضرائب، وفي وقت تكثر فيه أعراض نشأت عن الفقر والبطالة كالعنف والجريمة المنظمة والمخدرات وحالات الطلاق والعنوسة والإنتحار، فإن القاعدة الأوسع من الشعب أصبحت قلقة من أن أي حلول ينطق بها المسؤولون هي خطط منمقة تعرض إعلاميا بإسلوب رائع بتكنولوجيا العصر دون تنفيذ، من طراز خطة التحول الاقتصادي والخطة العشرية لإنعاش الإقتصاد وصندوق الإستثمار للأفراد وخطة تحفيز النمو الإقتصادي والتي جاءت مؤخرا.

واقع الحال يقول فقر وبطالة يتحدثان عن نفسيهما، 40 مليار ودائع مواطنين مجمدة بالبنوك دون إستثمار، مئات المليارات أموال مغتربين أردنيين وعرب قابلة للإستقطاب، مدن تنموية وصناعية وشركات تطوير وهيئات مستقلة لديها آلاف الفرص الإستثمارية، سوق محلي كبير، إقليم تتغير خريطته الإقتصادية لصالحنا، والخلل بجدية التنفيذ وعدم المتابعة.

جلالة الملك حفظه الله ورعاه يدفع بكل قوة للتغلب على الواقع الإقتصادي لدولته، وقد أدار هذا الملف بحنكة ومنذ تسلمه السلطات أمام تحديات كثيرة، كنتائج حرب العراق وإحتلال العراق، وضربات عمان الإرهابية والأزمة الإقتصادية العالمية والربيع العربي والحرب في سوريا، والتهديدات الإرهابية وإغلاق حدودنا البرية أمام صادراتنا مع سوريا والعراق، وأزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية وغيرها.

وجلالة الملك اليوم يدير الملف الأمني والسياسي الحساس للوطن والإقليم الملتهب، مما يأخذ الكثير من وقته وجهده وطاقته.

ومن هنا ومن منطلق أن ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله شاب نشأ نشأة عسكرية كوالده جلالة الملك، لا يعرف سوى الجد والإجتهاد والإخلاص في العمل، أمام الإصرار على النجاح مع قوة المثابرة والمتابعة، فإنني أدعو لتسلم سمو ولي العهد الملف الإقتصادي، لنرى رؤية مليكنا الغالي أبو الحسين تتنفذ بثورة بيضاء في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والطاقة المتجددة، وأن ينعم شعبنا الكريم بمزيد من العطاء الهاشمي.