الحرة نيوز –

توج النادي الفيصلي بلقب دوري المناصير لكرة القدم للمحترفين بعد فوزه على سحاب برباعية نظيفة وتعادل منافسه الجزيرة مع الاهلي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الاخيرة.

وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة أيضا عن هبوط فريقي سحاب والصريح إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، فيما نجح ذات راس والبقعة في البقاء في دوري الأضواء.

وحسم فريق الفيصلي اللقب بعد فوزه برباعية نظيفة على سحاب في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد عمان الدولي، وتناوب على تسجيلها كل من لوكاس (د53) وأكرم الزوي (55 و75) ويوسف النبر (91)، ليرتفع رصيده إلى 46 نقطة.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في الزرقاء فشل الجزيرة بتحقيق الفوز على الأهلي، ليسيطر التعادل السلبي على المباراة، ويرفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني.

وفي صراع الهبوط؛ حسم البقعة وذات راس بقاءهما في دوري الأضواء بعد فوز الأول على شباب الأردن (3-0) والثاني على الصريح (2-0)، ليرفعا رصيدهما إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الصريح عند 18 نقطة وسحاب عند 14 نقطة ليتذيلا الترتيب.