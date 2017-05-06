الحرة نيوز –

تعرضت مركبة لكسر في الزجاج الأمامي، اثر اصابتها بطلق ناري طائش في منطقة الميامين في السلط.

حيث تقدم سائق المركبة عامر الحليق بشكوى لدى مركز أمن المدينة في السلط.