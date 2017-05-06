أخـر الأخـبـار تعرض مركبة في السلط لعيار ناري طائش مايو 6, 2017 10:20 PM6 الحرة نيوز –تعرضت مركبة لكسر في الزجاج الأمامي، اثر اصابتها بطلق ناري طائش في منطقة الميامين في السلط.حيث تقدم سائق المركبة عامر الحليق بشكوى لدى مركز أمن المدينة في السلط. آخر الأخبارذوو رعد يضعون شرطا لدفن جثته أخـر الأخـبـار مايو 6, 2017برشلونة يسحق فياريال برباعية وينفرد بصدارة الدوري الاسباني أخـر الأخـبـار مايو 6, 2017تعرض طبيب لاعتداء في مركز صحي عين الباشا أخـر الأخـبـار مايو 6, 2017تعرض مركبة في السلط لعيار ناري طائش أخـر الأخـبـار مايو 6, 2017الفيصلي بطلا لدوري المناصير أخـر الأخـبـار مايو 6, 2017 الأكثر مشاهدةأين العفو العام ياجلالة الملك..؟ Uncategorized أبريل 25, 2017عفو عام بعد انتهاء القمة العربية Uncategorized مارس 29, 2017نصابة من سكان الرصيفة تحتال بملايين الدنانير وتهرب الى مصر أخـبـار مـحـلـيـة مايو 1, 2017قرار من الحكومة المصرية بنزع حجاب أي فتاة بالقوة..فيديو الشرطة تدعس... أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة مايو 1, 2017بعد الافراج عن الدقامسة ..أيهما اغلى الدماء العربية أم الإسرائيلية مـقـالات الـحـرة مارس 12, 2017الحكومات تنفذ البرامج وتغييرها لن يحل المشكلة مـقـالات الـحـرة فبراير 20, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 19.5 ° C 20 ° 19 ° 55% 1.6kmh 0%الأحد 21 °الأثنين 22 °الثلاثاء 26 °الأربعاء 31 °الخميس 30 °