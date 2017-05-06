الحرة نيوز –

تعرض طبيب في مركز صحي عين الباشا لاعتداء من قبل خمسة اشخاص في المركز بعد رفضه صرف دواء لمرافق طفل مريض بعد ان صرف الدواء المناسب للطفل.

واصيب الطبيب بجروح قطعية في الرأس واليد اليمنى جراء استخدام المعتدين لآلات حادة، وتم نقله للعلاج في مستشفى الامير حسين في البقعة. وقام نقيب الاطباء د.علي العبوس وعضو مجلس النقابة الدكتور هشام الفتياني بزيارة الطبيب المعتدى عليه، والاطمئنان على صحته، وتم تكليف محامي النقابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما زار امين عام عام وزارة الصحة بالوكالة د.احمد قطيطات الطبيب واطمأن على وضعه الصحي. وطالبت النقابة بايقاع اشد العقوبات على المعتدين، والقبض عليهم، بعد ان تم القض على احدهم.