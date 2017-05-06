الحرة نيوز –

وضع ذوو الشاب رعد بخيت، الذي توفي بمركز أمن بادية الجيزة، الثلاثاء الماضي، شرطا لاستلام جثة ابنهم.

وقال أحد أقارب الشاب ، إنهم اشترطوا إعلان اسم الشخص الذي تسبب بوفاة رعد، وتقديمه للمحاكمة، قبل تسلم الجثة ودفنها.

وأوضح أن عم الشاب،الذي كان موقوفا معه، “تعرف على شخص ضرب رعد حتى غياب وعيه”، وفق قوله.

وتقدم ذوو 4 موقوفين، على نفس القضية التي أوقف عليها رعد، بشكوى لدى قيادة قوات البادية، على أشخاص ضربوهم داخل مركز أمن بادية الجيزة.

وكان أحد أقارب رعد، كشف في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية، استدعت رعد، بعد اعتراف أحد الموقوفين، بمشاركته له في سرقة وقعت قبل 4 أشهر.

وكان الأمن العام، كشف في بيان، الخميس الماضي، عن توقيف كل من شارك بالتحقيق مع الشاب رعد، الذي توفي في مركز أمن بادية الجيزة، وظهرت على جسده كدمات.